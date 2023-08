L’opera non è dirompente Applausi lievi dal pubblico

Chissà se la auspicata leggerezza di animo, non certo di sostanza, espressa dal sindaco Nicoletta Fabio, potrà aiutare a volare in alto il drappellone dipinto dall’artista Marco Lodola, presentato nel Cortile del Podestà con il consueto alone di curiosità, di fronte ai senesi in attesa di immergersi nei giorni della Festa. Sulla capacità di coinvolgimento, gli applausi sono stati lievi come i colori dell’artista, abbiamo qualche dubbio, anche se sappiamo bene che la "vera" bellezza non esce quasi mai subito allo scoperto. Ma sappiamo altrettanto bene che oltre la bellezza è necessario lo stupore.

La coralità del Palio è espressa in un muro di popolo invaso da un cavallo stilizzato, poi l’Assunta segue i dettami del suo ispiratore. Cosa dire di questo cencio? Quando sei nel dubbio, racconta la verità, ci insegnano nelle redazioni dei giornali. Ma nel dubbio restiamo e Siena è da sempre terra di dubbio. Che solletica l’anima, ci pone quesiti. Così la sospensione del giudizio ci appare come il convincimento del momento.

E parlo forse a nome di molti. Non solo con capacità, ma anche con illuminata sintesi, il giovane illustratore Benedetto Cristofani ci dice che questo "Cencio può benissimo apparire contemporaneamente sia come manifesto di un concerto pop, che come il mosaico di una vetrata medioevale". Lodola ci sembra in mezzo ad un guado fra innovazione e rispetto, ma le due cose non vanno mai d’accordo. Non è un’opera dirompente, probabilmente non lo vuole essere, e forse conquisterà soltanto nel tempo i senesi, non attraverso giochi ad effetto, ma con una edulcorata visione di un magma di popolo, qual è poi il Palio. Si esprime ma non vuole impressionare.

Ma il senso più vero di questa serata è indicato con stile e garbo dal sindaco: ci meritiamo tutti una sorpresa, un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento propizio, il senso vero delle cose, a cominciare dalla nostra passione. E allora cos’è mai il Palio di Lodola? E’ davvero bello o ci delude un po’? Intanto cominciamo con il dire che tutto quello che conosciamo di bello è senza pesantezza. E da qui cominciamo ad incamminarci verso il 16 agosto.

Massimo Biliorsi