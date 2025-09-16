L’Onda cerca il capitano: finita l’era Toscano

Onda, finita l’era Toscano. Il capitano che ha regalato gli ultimi due successi a Malborghetto – 2017 e 2024, entrambi con Brigante, il primo su Porto Alabe e l’ultimo su Tabacco – ha annunciato all’assemblea che la sua avventura finisce qui. Non sarà lui a guidare lo staff Palio per il prossimo biennio. Quindi l’Onda dovrà cercare un altro capitano, con forte probabilità all’insegna della continuità visti i risultati finora ottenuti. E’ stato un lunghissimo arco di tempo quello che ha visto Alessandro Toscano in Piazza. Era stato eletto infatti nel dicembre 2015, dunque quasi dieci anni fa, all’epoca peraltro vicario negli ultimi due successi della Contrada. Un decennio è un’infinità in un Palio dove spesso si ’soffre’ per un ricambio dirigenziale molto accelerato che non consente di saldare le relazioni. Un chiodo fisso, queste ultime, per Toscano. "Saper analizzare e ascoltare può aiutare – disse nella prima intervista –, indispensabile resta il fattore fortuna e saper cogliere l’attimo". Non solo: "Fare il Palio – aggiungeva nell’aprile 2017 – significa riuscire a tessere quante più relazioni possibili per poter sfruttare al meglio le occasioni. Farlo da solisti sarebbe un lusso clamoroso". Toscano ha tessuto molto nei suoi mandati, raccogliendo come detto due successi. Facendo emergere un fantino, Carlo Sanna detto Brigante, a cui lo lega un rapporto che va oltre il Palio. Un nome che rappresenta, insieme ad altri, un riferimento per la Festa.

La.Valde.