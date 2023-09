L’Onda ’anima’ via Duprè. L’iniziativa del priore:: "La Società torna in strada. Risvegliamo la socialità"

di Laura Valdesi

SIENA

C’era una volta il "BaraOnda", ma ha chiuso i battenti il 28 febbraio scorso dopo venti anni di attività. E dopo aver funzionato come riferimento nel quartiere dove ci si fermava per scambiare le news della giornata (non solo in tempi di Palio) e prendere un caffè. C’è adesso, nello stesso fondo a metà di via Duprè, che la Contrada ha preso in affitto, quella che è stata battezzata la ’società di strada’. "Siamo tornati all’antico – spiega il priore di Malborghetto Massimo Spessot –, non dimentichiamo la collocazione della nostra società tanti anni fa. In realtà, il fondo che abbiamo preso da qualche settimana si propone di essere una sorta di prolungamento operativo della ’Duprè ma nel cuore di una via che purtroppo non riesce a popolarsi di attività. La nostra Contrada ha cercato dunque di dare un piccolo contributo al quartiere risvegliando la socialità". Inutile negare che è da tempo tallone d’achille del rione la carenza di negozi e punti di incontro, sebbene si trovi in una direttrice importante per il flusso turistico dal posteggio ’Il Campo’ alla Piazza. E siccome le Consorelle all’interno delle mura, grazie al recupero degli spazi, sono strumento prezioso per salvaguardare il patrimonio immobiliare e per conservare tradizioni e abitudini senza le quali la città non avrebbe più lo stesso ’sapore’, ecco che l’iniziativa di Malborghetto veleggia in questa direzione.

"Svolgiamo in sostanza l’attività sociale della ’Duprè’ anche qui in strada, mettendo tavolini, se qualche contradaiolo vuole, per esempio, può prendere il cappuccino oppure fare l’aperitivo. In maniera semplice, com’era appunto una volta. Un’opportunità per gli ondaioli che va anche a beneficio della vitalità del rione", ribadisce Spessot. Per adesso la società di strada è aperta soltanto il sabato dalle 8 alle 13 "ma sono allo studio modalità per riuscire ad adoperare maggiormente lo spazio durante la settimana, magari la domenica".