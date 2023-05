L’omaggio di Pienza Mostra dedicata a Dario Neri e Mario Luzi

Si apre sabato oggi 6 maggio a Pienza, nel complesso del Conservatorio S.Carlo Borromeo, la mostra "Dario Neri – Mario Luzi. Il Paesaggio stato d’animo", a cura di Leonardo Scelfo, organizzata dal Comune di Pienza con la Fondazione Musei Senesi. La cerimonia inaugurale, aperta al pubblico, è in programma alle 16.30, presso la sede della mostra.

La rassegna comprende cinquanta opere dell’artista Neri, quasi equamente suddivise tra dipinti a olio, realizzati tra il 1920 ed il 1956, e incisioni. I quadri, provenienti da collezioni istituzionali e private, sono stati selezionati quasi esclusivamente tra quelli aventi come soggetto il paesaggio delle Crete Senesi e della Val d’Orcia.

Le opere sono accompagnate dagli scritti e dai versi di Mario Luzi, che per 25 anni, dal 1979 al 2005, soggiornò tutte le estati a Pienza; in due sale, in particolare, sono diffusi alcuni componimenti di Luzi che, come una colonna sonora, accompagnano il pubblico nella visita, consentendo un confronto diretto tra immagini e parole.

Ad unire Neri e Luzi è la passione per la Val d’Orcia, un territorio che qui, più che altrove, rappresenta appieno la memoria, l’identità, le emozioni e che non è stata solo, per entrambi, fonte di ispirazione ma mezzo di interpretazione e proiezione del proprio mondo interiore. Lo stesso soggetto, il paesaggio, è interpretato con due strumenti diversi, la pittura e la poesia, che concorrono a formare il "paesaggio stato d’animo".

La mostra è inserita nel calendario delle celebrazioni dei venti anni di Fondazione Musei Senesi. Pienza, Conservatorio S.Carlo Borromeo, Via S.Carlo, 6. Ingresso libero; apertura dal venerdì al lunedì, ore 10 - 13, 15 - 18.