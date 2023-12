L’olio ’tagliato’ finisce in Corte di Cassazione

Il caso di un’azienda della nostra provincia che vendeva olio è finito all’attenzione della Corte di Cassazione. A riportare la notizia è il ’Sole 24 ore’ del 21 dicembre scorso evidenziando come appunto il prodotto commercializzato come extra vergine di oliva, indicato al 100% di origine italiana, in realtà sarebbe stato tagliato con olio lampante ma anche miscelato con olio spagnolo e greco. Un prodotto destinato alla grande distribuzione e dunque al consumatore medio. Operazioni che erano finite una decina di anni fa sotto la lente dell’ispettorato repressione frodi, erano scattati i sigilli, quindi era entrata in scena la finanza. Il caso, poi è giunto davanti ai giudici. "Fino al verdetto – scrive il Sole 24 ore - della Cassazione che ha annullato con rinvio la confisca - disposta in base alla legge sulla responsabilità degli enti - sui beni della società, oggi srl, solo limitatamente all’ammontare degli importi considerati profitto del reato".