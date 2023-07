Loli Piccolomini-Merlini, stile gentile e garbato

Come si spera che sia il prossimo drappellone agosto 2023? Gentile, garbato e con qualche slancio verso l’arte a venire: come lo fu quello della coppia Loli Piccolomini-Merlini per l’Assunta 1901. Un cromatismo accentuato, davvero insolito per il tempo. Nella parte centrale ecco che i due artisti giocano al profilo snello e vorace della lupa senese, con tanto di vessillo sostenuto da un gemello. E’ il segno di una nostalgia che ancora deve prendere campo ma che, dopo la mostra dell’antica arte senese del 1904, non avrà più limiti e dove i senesi anche meno avvezzi all’arte si ritroveranno commossi e pronti a sostenere l’antica patria. Se qui lo sfondo è dichiaratamente chiaro, nella parte superiore spicca il blu del cielo dove l’Assunta è pronta a vegliare sulla "sua" Siena. In basso gli stemmi comunali in un classica frontale, mentre ancora non sono presenti la dieci contrade che se lo contenderanno. Possiamo affermare che Loli Piccolomini-Merlini hanno il senso dell’appartenenza che si traduce in sentimenti versati a piene mani al popolo. E questo lo sappiamo è arte che va al popolo e questa è un’affermazione che ogni artista dovrebbe tenere sempre presente, magari dando un’occhiata nella Selva a questo equilibrato drappellone.

Massimo Biliorsi