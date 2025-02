Lojudice: "Percorso con i detenuti"

"Papa Francesco – spiega il cardinale Augusto Paolo Lojudice - ha voluto aprire una porta santa all’interno di un carcere indicando a tutti la strada da percorrere per trasformare i luoghi di detenzione in ’laboratori’ dove coltivare la speranza. Per questo abbiamo deciso, con la Fondazione Barnabei, di iniziare un percorso che ci porterà a vivere a dicembre il Giubileo dei detenuti". Così il cardinale Lojudice presenta l’iniziativa di lunedì, quando alle 17, nel salone d’onore del palazzo arcivescovile, nell’àmbito delle iniziative giubilari dell’arcidiocesi, si terrà l’evento “Pena e speranza. La vita in carcere, le riforme necessarie”, promosso dalla Fondazione Derek Rocco Barnabei in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino.