Lojudice con i vescovi in Vaticano: "Il Papa vicino alle nostre diocesi"

Ieri il cardinale Augusto Paolo Lojudice arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi- Pienza insieme agli altri vescovi della Toscana, ha partecipato a un’udienza con papa Francesco nell’àmbito degli incontri della visita Ad Limina che si svolge da ieri fino a venerdì 8 marzo.

Cardinale, come è andato l’incontro? Quali sono state le considerazioni sulle diocesi?

"Più che dirci qualcosa, il Papa ci ha ascoltato, come è suo solito fare. Ha chiesto a ciascuno di noi di dire qualcosa sulle nostre realtà, il tutto in modo molto familiare, semplice e cordiale. Ci ha chiesto di parlare delle critiche in sua presenza, senza farle trapelare all’esterno. Ognuno ha detto la sua, io ho presentato la mia esperienza di ormai 4 anni e mezzo in Toscana".

E cosa vi ha risposto

"Ci ha ricordato le attenzioni che un vescovo deve avere verso la preghiera, verso la sua comunità e verso i sacerdoti. È stato un incontro arricchente, semplice ed efficace, inoltre ho visto il Santo Padre molto desideroso di essere vicino a noi in questa nostra esperienza. Il messaggio che ci ha mandato citava il tema della resurrezione e della luce come spirito guida per il cammino della Chiesa nei secoli e nel tempo. Sono completamente d’accordo con lui".

Da un punto di vista della salute come ha trovato il Papa?

"Molto meglio, dopo la bronchite che lo ha costretto ad annullare alcuni appuntamenti. Parlava piano ma senza troppe difficoltà. Faceva un po’ di fatica a muoversi, ma è entrato nella sala con le sue gambe senza l’utilizzo della carrozzina e questo è un bene. Inoltre l’ho trovato lucidissimo e con una memoria di ferro che lo ha sempre contraddistinto. Riesce facilmente a ricordarsi cose accadute anche molti anni fa".

Avete parlato della tematica dell’unione tra le Diocesi?

"Certamente, è stato un tema ampiamente toccato. Siamo in tre a vivere questa esperienza di Chiese consorelle. Stiamo portando avanti è un cammino da valutare passo dopo passo in modo tale da cercare di non commettere errori".

Con quali obiettivi?

"Bisogna arrivare innanzitutto a un’unificazione di intenti, e forse in alcuni casi anche del territorio, visto che molti di questi non sono molto omogenei. Spesso, come nel mio caso, dobbiamo fare centinaia di chilometri al giorno. Comunque in ogni esperienza cerco sempre di guardare agli aspetti positivi. In questo caso si è instaurato un bel rapporto e un dialogo tra le tante realtà che lavorano insieme, poi naturalmente ognuna vive le proprie situazioni in maniera autonoma. Penso che il nuovo Nunzio apostolico debba avere le idee chiare per prendere le decisioni in maniera corretta, ma sono molto fiducioso su questo".