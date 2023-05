L’offerta dell’olio per la lampada "La città prestata, pensiero moderno"

"Onorata di rappresentare tutti i Comuni della provincia di Siena. E di portare il testimone di chi, ogni giorno, avvicina lo stato ai cittadini. Funzione non sempre adeguatamente considerata ma che attiene alla prossimità, alla capacità di tenuta delle realtà più marginali e fragili", esordisce il sindaco di Chiusdino Luciana Bartaletti (nella foto). Che ha offerto l’anfora, realizzata da due artigiani locali, con l’olio per la lampada votiva di Santa Caterina. Si sofferma su alcuni pensieri fortemente attuali di Caterina. "Resto colpita dal suo pensiero sulla città prestata – spiega il sindaco –, ossia l’esercizio di un’autorità su beni che non appartengono a chi amministra ma affidati pro tempore per essere gestiti con maturità e buona coscienza. Parole che possono oggi figurare in ogni edificio dello Stato. E ancora. Parla della guerra che infuria, non ci sono più ragioni e torti ma solo un arretramento dell’umanità. Senza contare l’appello alla pace che rivolse a sovrani e principi, viaggiando per indurre contendenti a sentimenti di riconciliazione. Messaggio che richiama quello di un giovane cavaliere, Galgano, che quasi 850 anni fa rinunciò all’agiatezza e alle armi in favore della preghiera e della disponibilità verso chi ricorreva al suo conforto".