L’odissea del Ponte di Bellavista La burocrazia fa allungare i tempi

di Marco Brogi

"Purtroppo abbiamo delle criticità con il nuovo codice dei contratti e di conseguenza si è registrato un ritardo nella gara di appalto. Mi auguro che possa partire a settembre".

II sindaco di Poggibonsi e presidente della Provincia David Bussagli spiega i motivi della lentezza con cui viaggia la pratica del rifacimento del ponte di Bellavista, chiuso da due anni per motivi di sicurezza e atteso con comprensibile impazienza dagli abitanti e dai commercianti di Staggia e Bellavista, paesi parzialmente ‘isolati’. La Provincia ha approvato da tempo il progetto definitivo e a settembre dunque, se tutte le difficoltà tecniche e burocratiche legate al nuovo codice degli appalti entrato in funzione il primo luglio saranno superate, sarà finalmente bandita la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo viadotto sulla Cassia, tra Poggibonsi e Staggia. L’opera in questione costerà 10milioni di euro, stanziati dalla Regione. In tutto ammontano a oltre 22 milioni di euro gli investimenti sulla Strada regionale 2 Cassia nel territorio comunale di Poggibonsi. E’ un vero e proprio ‘tesoretto’ quello messo a disposizione dalla Provincia di Siena, insieme alla Regione e al Comune per interventi in corso o in parte realizzati nel territorio di Poggibonsi: tra cui lo stesso ponte di Bellavista e la variante di Staggia, della quale due mesi fa è stata inaugurato il secondo lotto. Di recente, tra l’altro, il comune di Poggibonsi ha stanziato 150mila euro per la sistemazione della strada da Lecchi a Staggia, uno dei percorsi alternativi in assoluto più utilizzati dopo la chiusura del ponte di Bellavista. Grazie a questo finanziamento, il tratto di strada sarà riasfaltato e messo in sicurezza.

Un intervento importante e da tempo richiesto dagli abitanti della zona, parecchio penalizzati dall’inagibilità del ponte di Bellavista. I lavori sulla strada da Lecchi a Staggia si aggiungeranno a quelli già ultimati nelle scorse settimane per la manutenzione della strada da Bellavista a Lecchi: un intervento di minore entità dal punto di vista finanziario (circa 40mila euro) ma comunque significativo. Fermo restando, tuttavia, che l’opera pubblica prioritaria, quella di cui c’è maggiore necessità, sempre in tema di viabilità, resta il rifacimento del ponte di Bellavista.