L’Oca fa festa di notte Corteo della vittoria da San Domenico alle 21 Anatroccoli con sciabole

Tutti gli ocaioli si stanno godendo la vittoria, ognuno alla propria maniera, con emozioni e sentimenti diversi, ma con un unico amore, quello verso la Contrada che ancora una volta ha avuto la forza, anche la fortuna indubbiamente, di riunire tutti i contradaioli sotto la bandiera del paperone. Adesso per le strade e i vicoli che si snodano dall’Incrociata, la notte sembra non arrivare mai. Come d’incanto, i braccialetti che illuminano il palcoscenico della grande festa, accompagnano i cuori della gente fino alle prime luci dell’alba, irradiando una luce artificiale che si fonde con quella naturale dei primi raggi di sole. E’ una Fontebranda più bella che mai, arricchita delle bandiere che sono sbocciate dalle finestre. I tanti turisti che transitano su queste antiche pietre, si soffermano a lungo per ammirare una scenografia unica nel suo genere e che lo sarà ancora di più nei giorni a venire, primo fra tutti quello di sabato prossimo, quando un intero rione darà vita al Corteo della Vittoria che si snoderà per le vie della città, con costumi, canti e scene varie che in questi giorni i vari gruppi stanno preparando. Da ieri sera fervono i preparativi dopo che l’assemblea della Nobile Contrada dell’Oca, presieduta dal Governatore Francesco Cillerai, ha nominato le varie commissioni. I referenti del corteo saranno Elio Mancusi e Anna Maria Beligni, entrambi componenti la Sedia direttiva; quest’ultima è la figlia del grande Lazzaro (detto Giove), fantino che anche senza mai vincere una carriera, è rimasto tra i protagonisti indiscussi della storia del Palio. Anna Maria, assieme a Giulia Brizzi, nipote di figure indimenticabili quali Elena e Martino Brizzi, per lunghissimi anni custodi della Contrada, possono vantare di essere le prime donne in assoluto a vincere un Palio come dirigenti dell’Oca. E’ la storia che si trasforma? No, è la tradizione che si rinnova nella continuità e nel segno di una metamorfosi che anche il Palio e le Contrade hanno saputo metabolizzare assimilandole nel proprio mondo. Tornando a quello che sarà il Corteo di sabato, in versione notturna (partirà infatti da San Domenico alle ore 21), si cerca di tenere segrete le varie idee che si stanno sviluppando. Ma nel contempo vediamo tanti piccoli anatroccoli armarsi di spade e sciabole, pronti a dare battaglia al ‘nemico’ che ha osato sfidarli. Forse molti di loro, a causa della tenera età, non comprenderanno fino in fondo il vero significato di questa allegoria, ma una cosa è certa: si divertiranno tantissimo, cantando "Paperone, Paperone, di te siam le ardite schiere"

Roberto Rosa