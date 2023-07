L’Oca è la ’sliding door’ per Tittia Nel 2013 consacrazione con Guess

Il 2 luglio 2013 è la data che segna la consacrazione di Giovanni Atzeni in arte Tittia. Il fantino aveva già consacrato al successo la sua professione, con due trionfi per Fontebranda, ma il 2013 è di sua proprietà, con la vittoria a luglio ancora per l’Oca e ad agosto per l’Onda. E noi raccontiamo il successo per la carriera di Provenzano. Guess è il cavallo che lo porta al trionfo. Un soggetto controverso, che aveva anche problemi in piazza, ma si era rimesso sempre. Era la sua quarta esperienza sul tufo. Sarà quella che lo consacrerà alla storia. Anche perché l’ultima. Ma ci sono avversari ben più quotati: Lo Specialista nel Valdimontone con Scompiglio, Porto Alabe nel Leocorno con Trecciolino, Morosita Prima nel Nicchio con Grandine.

La chiave di questo Palio è in due momenti. Il primo è la stretta guardia dell’Istrice con Bighino sulla Lupa di Brio. La seconda è proprio il capolavoro del primo San Martino del Tittia, che prende la testa con un ingresso da manuale, superando la rivale Torre. Il resto è una lotta serrata fino all’ultimo, nel segno che la differenza la fa proprio Giovanni Atzeni, deciso a conquistare la piazza. Ma c’è altro: la bella occasione anche della Pantera. Pestifero è un grande cavallo che fa un inizio secondo giro da vertigine. Probabilmente avrebbe potuto stravincere ma Voglia cade e il resto della corsa non è più determinante, nonostante tutta la buona volontà dello scosso.

Vince dunque l’Oca, che crede ancora nel Tittia con il Capitano Claudio Cocchia e i suoi tenenti Bernardino Vanni, Jacopo Sordi e Federico Fanetti, con il barberesco Walter Montigiani, mentre il coordinamento della festa sarà dell’onorando Fulvio Bruni. Inizia la seconda parte della carriera di Giovanni Atzeni: questo è il suo 19° Palio e terzo successo. Vincerà anche ad agosto nell’Onda e sarà il suo primo personale cappotto. Sta per iniziare la sua era. Tornerà al successo due anni dopo nella Selva di Capitan Targetti, per poi arrivare al poker del 2019 e del 2022, quattro vittorie su quattro presenze. Questo il suo biglietto da visita con cui si presenta alle carriera del 2023. Numeri che non lasciano spazio a commenti che vanno oltre la definizione di attuale maestro della piazza.

Nove successi su 35 carriere effettuate sono una media stratosferica, se consideriamo l’ascesa di questo protagonista, che arriva al primo trionfo al suo ottavo Palio, lasciando da parte errori che derivavano dalla inesperienza e dalla troppa voglia di mostrare il suo valore. Che è poi esploso non solo a cavallo, ma anche in una accorta strategia invernale, creandosi attorno un alone di pareri positivi, soprattutto per una ineccepibile professionalità. E questo Palio del 2 luglio 2013 è la sua ’sliding door’, l’aver imboccato il bivio giusto per arrivare alla celebrità, alla sicurezza, alla gestione di ogni situazione. Considerando l’età, non è difficile pensare che possa insidiare il record di 14 successi del grande Aceto.

Massimo Biliorsi