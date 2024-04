L’obiettivo di Scompiglio: "Sempre guardato ai rapporti ma ora faccio un po’ per me. Voglio un pizzico di fortuna"

di Laura Valdesi

SIENA

"Fare il cow boy? Dai mi diverto, sennò che si fa... tutti seri", dice Scompiglio che martedì a Mociano, come sempre, lanciando il cavallo con il suo grido inconfondibile ha ricreato l’atmosfera Far West.

In questo Palio non si parla d’altro che di Scompiglio.

"Non so se è un bene o un male".

Perché?

"Tanto le cose si vedranno al momento. C’è da aspettare per capire le situazioni".

Intorno al tuo van ci sono tutti i dirigenti.

"In questo momento perchè ci sono un po’ più Contrade vicine a me che corrono di diritto. Poi magari fra due mesi usciranno anche quelle dell’altra parte e cambierà tutto il Palio. Come sempre, alla fine penso che sia la regola".

Comunque sia ad ora hai una bella possibilità di scelta.

"Non mi posso lamentare ma c’è ancora da concretizzare tutto".

Il capitano della Selva osservava tra l’altro il tuo fisico scultoreo.

"Con Andrea c’è un buon rapporto! Ce l’ho con la Contrada e anche con il suo capitano. Però d’altra parte ognuno hai i suoi trascorsi. L’amicizia è una cosa, il Palio un’altra ancora. Ognuno farà quello che gli viene meglio fare".

Scompiglio non ha al momento una scaletta di priorità?

"No, no. Non se ne parla. La mia priorità è vincere. Ho sempre guardato anche ai rapporti e alle Contrade ma ora bisogna che cerchi di fare un po’ per me. Nel rispetto delle persone, quello ci sarà sempre perchè se sono qui devo ringraziare tutti. Cercherò di farlo, però adesso bisogna che centri l’obiettivo. Se non ci riesco ci metterò comunque il massimo come sempre. Arrivederci e grazie".

Ti aspetti qualche ’piacere’?

"Non mi aspetto niente, se poi verrà sarà una cosa di più. Mi attendo solo un po’ di fortuna che non ho avuto in questi anni".

Aramis com’è andato?

"Benino, sempre indietro come lavori. Tanti ci sono un po’ di appuntamenti da fare".

Tuoi cavalli per il Palio?

"Vediamo alla fine, a volte c’ho fatto pronostici che non sono tornati".