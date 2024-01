"Lo sviluppo? Whirlpool,. Biotecnopolo e Monte"

Rieletto per acclamazione dalle parti economiche, Massimo Guasconi rimarrà al timone della Camera di Commercio di Siena e Arezzo fino al 2029. Un’attività che ha commentato ieri su Canale3 con il caporedattore de ’La Nazione Siena’ Pino Di Blasio durante la trasmissione ‘Il Lato positivo’. "Un riconoscimento che conferma il lavoro fatto – ha sottolineato Guasconi –, la continuità premia due territori uniti per la prima volta nel 2018, che hanno lavorato insieme. Non solo una riconferma personale, ma che guarda al lavoro fatto e al futuro. Il processo di riunificazione delle Camere di commercio è iniziato con la riforma e ci ha coinvolti in modo radicale. La nostra forza è stare vicino ai territori, vivendo distretti e comparti. Il rapporto tra imprese aretine e senesi è 55 a 45, anche come valore aggiunto. Ognuna ha i suoi punti di forza, su Siena i settori forti sono vitivinicolo, camperistico e farmaceutica. Il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti, nonostante alcune fatturino miliardi". Poi l’analisi dei dossier senesi: "La continuità del presidio Whirlpool non dovrebbe essere in discussione. La partita Biotecnopolo non va dispersa. Dobbiamo dialogare con altri territori, senza che diventi una competizione: non si porterebbe in fondo un progetto di grandissimo valore per noi e la nazione. Il Monte è in crescita costante, non mi sembrerebbe sbagliato ipotizzare che il socio di maggioranza, il governo, detentore anche di Poste italiane, possa valutare un’integrazione delle due partecipazioni. Un coacervo Mps-Poste significherebbe capacità capillare sui territori nel dare servizi ben oltre il bancario e il postale". E sul futuro: "L’obiettivo è portare avanti i tanti progetti che ci vedranno attori principali, anche se non sarà semplice. La partita si giocherà sulla realizzabilità e i tempi dei progetti".

Andrea Talanti