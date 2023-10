Lo Storto, un Palio vinto con i complimenti del Re

In questo 2023 non potrebbe mai nascere alla piazza Massimiliano Garuglieri detto lo Storto, fantino senese della metà dell’Ottocento. E’ uno di quelli che ha e segnato un’epoca, una stagione paliesca visto che ha corso dal 2 luglio 1835 al 2 luglio 1852, lasciando la piazza lo stesso anno in cui è scomparso. Esordio nella Civetta e ultima carriera nel Bruco, per un percorso sul tufo segnato da due vittorie. La prima è quello del Palio di Provenzano del 1838 nel Bruco, in una carriera dove accadde un po’ di tutto e passò quasi in secondo piano alle cronache del tempo il suo successo, visto che il fantino della Pantera, pensò di restare indietro di un giro e ostacolare quelli che stavano conducendo la corsa e che Bonino per la Civetta bloccò un avversario prendendosi anche tre giorni di carcere. La piazza fu vicina ad un serio tumulto popolare. Il secondo successo per lo Storto fu nell’agosto del 1846 quando difendeva i colori di Fontebranda. In quella carriera era scattato in testa il Drago e vi era restato per ben due giri, poi ecco il grande recupero dell’Oca che va a vincere. Lo Storto ebbe anche l’onore di ricevere le più vive congratulazioni da parte dei Sovrani, presenti a questa carriera.

Massimo Biliorsi