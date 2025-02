Lo Storto, due successi e un grave fatto di sangue

Ecco a voi Massimiliano Garuglieri conosciuto come lo Storto, fantino senese a tutti gli effetti che ha corso dal 2 luglio 1835 al 2 luglio 1852, riportando due vittorie. Nato a Siena nell’ottobre del 1813, esordisce dunque a 22 anni nella Civetta, arrivando al trionfo alla sua quarta Carriera, quella del 1 luglio 1838 nel Bruco con un bellissimo terzo giro a San Martino prendendo la testa della corsa. Il suo secondo successo è quello del 16 agosto 1846 quando con i colori Oca: riesce a passare proprio agli ultimi metri la Pantera, in una appassionante corsa che i presenti ricorderanno per molto tempo. Dicevamo che ha corso fino al 1852 e ancora per il Bruco, terminando una carriera non certo di poco conto. Da ricordare anche per un fatto di cronaca: il 9 marzo 1851 ebbe una furiosa discussione con la moglie Rosa Garuglieri e, nella casa di via dei Maestri, passarono dalle parole ai fatti e lo Storto colpì la moglie un colpo di coltello nel lato destro del torace, cagionandole una ferita che, stando alle cronache del tempo, fu ritenuta per fortuna semplice. Non sappiamo quale fu la sua condanna: non certo lunga, visto che il 3 di luglio corse tranquillamente per l’Aquila. Massimo Biliorsi