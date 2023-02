Lo statuto delle Scotte Il dg Barretta in Regione

Il direttore generale Antonio Barretta è stato audito dalla Commissione regionale sanità sulla modifica dello statuto dell’Azienda ospedaliero universitaria. "L’iter – spiega il professor Barretta - prevede l’invio delle proposte alla Regione che deve esprimersi, con passaggio in Commissione sanità per il parere. Prima dell’invio alla Regione, le proposte hanno già avuto il parere favorevole della Commissione paritetica, dell’Università, del Consiglio dei sanitari e dei sindacati". Quali sono i cambiamenti in vista? "Sono modifiche chirurgiche, puntuali – prosegue il dg delle Scotte - per migliorare l’organizzazione del lavoro e il servizio dell’ospedale. La prima riguarda l’assegnazione del personale del comparto assistenziale, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di laboratorio e radiologia, che oggi sono suddivisi nei nove Dipartimenti aziendali e domani invece saranno assegnati ad aree omogenee, ovvero in base alla loro attività e alle strutture dove sono impiegati, ad esempio in terapia intensiva, attività ambulatoriale, sala operatoria. Questo consentirà un utilizzo più razionale del personale assistenziale, che verrà valorizzato".

Gli articoli dello statuto oggetto di modifica sono il 28 e il 44: alle Scotte ci sono circa un migliaio di infermieri, 500 operatori sanitari, un centinaio di tecnici di laboratorio e altrettanti di radiologia. Un’altra modifica è quella con cui vengono disciplinati, oltre ai centri di sperimentazione clinica, anche i centri di ricerca: "Ci sono esperienze significative all’interno dell’Azienda – ancora il dg - sfociate in brevetti, come è per l’ingegneria robotica artefice di tecnologie indossabili, come il progetto per il sesto dito o le cavigliere per i pazienti affetti da Parkinson. Andiamo dunque ad estendere la ricerca oltre le sperimentazioni cliniche". Viene inserito nello statuto il Comitato di partecipazione, ad oggi non contemplato, con la dedica di un articolo ad hoc, al fine di condividere con i pazienti e col volontariato il governo dell’azienda.

p.t.