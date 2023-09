Lo stand ’sostenibile’ in piazza del Campo. Video su buone pratiche

Quest’anno Alleanza Carbon Neutrality Siena sarà fra i protagonisti di Bright 2023, l’evento internazionale finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Università degli studi a Siena. Fra le tante iniziative di oggi, l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena sarà in piazza del Campo, assieme a Sei Toscana per parlare di sostenibilità: dalle 16 alle 19 sarà possibile fermarsi presso lo stand e, registrando un breve messaggio video, dare il proprio contributo nel raccontare le best practices. Una volta registrate, le interviste verranno pubblicate sui canali social di Alleanza e Sei Toscana, Facebook, Instagram e YouTube.