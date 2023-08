Lo sport senese resta ostaggio dei tribunali

Pino Di Blasio

Un a volta si diceva "ci sarà pure un giudice a Berlino", quando ci si sentiva vittime di ingiustizie e di manovre ordite o da potenti o da avventurieri spregiudicati. Oggi, per lo sport senese, il problema è che c’è un giudice a Roma. Davanti al Tar del Lazio sta andando in scena un balletto di sospensive, ricorsi, accelerazioni e rinvii, che blocca ogni tentativo del Comune di togliere di mezzo Emiliano Montanari e affidare il Siena a un’altra società per giocare in Eccellenza. Contemporaneamente le nuove norme antisismiche di settembre, applicate su un palasport vecchio di 50 anni, lo condannerebbero alla chiusura. Serve coraggio, sempre di più. Perché c’è C’è un giudice chiamato tempo che mette tutto al suo posto.