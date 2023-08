Lo sport senese attende la scelta di coraggio

Pino Di Blasio

Il sindaco Nicoletta Fabio mediterà durante il week end. I tecnici del Comune e l’ingegner Valerio Zucchelli che ha firmato il progetto esecutivo per i lavori al Palasport, stimati in 1 milione e 100 mila euro di euro, hanno due o tre giorni di tempo per trovare le parole giuste e convincere la commissione provinciale sicurezza e vigilanza che il PalaEstra potrà ospitare le partite dei campionati di A2 di volley e di serie C di basket, oltre a tutte le attività delle giovanili, alla palestra e alle altre attività sportive e scolastiche. Per uscire dal vicolo stretto dove ci si è infilati, la strada è stata indicata dalla viceprefetto vicario Immacolata Amalfitano.