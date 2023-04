’Lo sport fa rete’ al Policlinico Le Scotte Donazione di sangue degli atleti senesi

Sensibilità e generosità da parte delle società di basket e pallavolo. Sono state le protagoniste di ’Lo sport fa rete’, donazione di sangue collettiva al Centro Emotrasfusionale del Policlinico degli atleti e dei rappresentanti di Mens Sana, Virtus, Costone ed Emma Villas. Tra prime donazioni, visite di idoneità e donatori periodici, gli sportivi senesi hanno messo da parte l’agonismo del campo e giocato di squadra, rispondendo con entusiasmo all’appello e dimostrando attenzione al tema della donazione di sangue. Presenti anche il direttore generale dell’Aou Antonio Barretta, oltre alla dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale. "La donazione del sangue è una grande risorsa per la salute pubblica, è un gesto volontario dal profondo significato di solidarietà e altruismo verso il prossimo – ha detto Barretta -. Ringraziamo Costone, Mens Sana, Virtus ed Emma Villas per la sensibilità e per aver accolto il nostro invito". "La donazione degli atleti ci permette di accendere i riflettori soprattutto sulla donazione di plasma in aferesi, consigliata per chi pratica lo sport agonistico – ha aggiunto la dottoressa Elena Marchini -. Gli sportivi hanno dato davvero un bell’esempio".