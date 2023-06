Lo spettacolo del padel a San Miniato I vincitori andranno alla finale nazionale

Si è svolta presso il Siena Padel a San Miniato nel weekend scorso la tappa senese del CUPRA Padel Tour alla quale hanno partecipato oltre 50 iscritti, provenienti anche dalle province vicine. Nel torneo femminile ha prevalso la coppia Giada Miniscalco e Valeria Madaro sulla coppia proveniente da Grosseto formata da Laura Boddi e Giulia Rossi. Avvincente tutto il tabellone maschile, con sfide sempre più intense che hanno dato vita allo scontro finale: la coppia locale formata da Stefano Guberti e Michele Fabbrini ha avuto la meglio sulla coppia Simone Caciagli e Dario Pompili proveniente da Grosseto. Le coppie vincitrici dei 2 tabelloni, maschile e femminile, saranno invitate alla Cupra padel experience di Roma dal 21 al 23 ottobre per le finali nazionali: per l’occasione, oltre a vincitori e vincitrici provenienti da tutte le tappe, saranno presenti ospiti vip, ex-leggende del calcio, giornalisti e Cupra padel ambassador che si cimenteranno in esibizioni, clinic e sfide dal vivo! Il Siena Padel è un nuovissimo centro sportivo, all’interno del Circolo Sportivo San Miniato, inaugurato a novembre 2021, ed è l’unico a Siena dotato di 5 campi di cui 4 coperti.