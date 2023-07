Lo spettacolo dei burattini al teatrino nel bosco di San Miniato Venerdì ’Attenti a quei quattro’

Il teatro di figura dei burattini di nuovo protagonista della stagione estiva senese. Dopo gli eventi dello scorso fine settimana, andati in scena nella contrada del Leocorno e della Torre, venerdì prossimo sarà il quartiere di San Miniato ad ospitare la compagnia La Fabiola, che alle 18.30, al Teatrino nel bosco, presenterà lo spettacolo ‘Attenti a quei quattro’. Protagoniste della scena sono Giulio e Fabiola: due marionette speciali, estremamente sofisticate, animate tramite un complesso sistema di fili che permette loro di muovere non solo il corpo, ma anche tutti i particolari del viso, e di interagire col pubblico in maniera sorprendentemente naturale. Lo spettacolo è un’esilarante pantomima tra una bambina e il suo amico a 4 zampe, in cui azioni, reazioni e ogni dettaglio sono stati attentamente e scrupolosamente creati per incantare e stupire.