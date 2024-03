Lo skyline della città nell’opera di Guido Masignani

Carissimi autori dei drappelloni del 2024: volete conquistare il cuore dei senesi? Metteteci un suggestivo skyline della città e li avrete tutti con voi! Un po’ come fece Guido Masignani nel drappellone del 16 agosto 1927. Effettivamente lo stile non lascia dubbi sulla voglia di conquistarci al primo sguardo: l’autore mette subito in basso questa romantica ma efficace visione che quasi si nasconde davanti alla lupa senese che sta su una colonna. Segni su segni nel cencio di questo prolifico autore che ha in quegli anni uno dei suoi momenti più ispirati. Un bel tramonto va a sfumare poi nella parte superiore dove inizia un complicato quanto suggestivo gioco fra angeli svolazzanti e motivi floreali, impreziosendo l’opera, forse rendendola anche un po’ pesante, ma a quel tempo spesso si usava fare. Un gioco che continua poi nei cieli più alti, con una Assunta che guarda benevola la città a lei dedicata. Ma la parte meglio riuscita ci sembra quella inferiore, dove la città mostra la sua faccia più bella, quella baciata da una luce sfacciata che fa risaltare ancora di più l’equilibrio fra case, tetti e monumenti, in un gioco senza tempo. Un drappellone da rivedere dal vivo nel museo nella Contrada del Nicchio dopo la vittoria della Giacca e di Bovino. Massimo Biliorsi