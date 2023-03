Lo sfregio al sottopasso dei volontari Vandalizzato il murales di Impastato

di Marco Brogi

Uno sfregio al mondo del volontariato e alla memoria di Peppino Impastato. Vandali scatenati alla stazione di Poggibonsi. Hanno imbrattato ‘il Sottopasso dell’Inclusione’, uno dei simboli in città del volontariato e della solidarietà. Nella notte sono state ricoperte di scritte e disegni offensivi le splendide mattonelle dipinte a mano del muro del sottopasso che collega il parco urbano alla stazione. Un raid, quello dei teppistelli grafomani, che ha scatenato la dura reazione di Veronica Bernardini, presidente dell’Avis Poggibonsi, l’associazione di donatori di sangue che ha curato il progetto di riqualificazione del sottopasso (patrocinato dal Comune) insieme ad altre associazioni: Libera contro le mafie presidio Valdelsa Marcello Torre, Anffas Alta Valdelsa, Anpana, Poggibonsi Pallanuoto e Pubblica Assistenza. "Ringrazio sentitamente gli autori di questi scarabocchi sulla nostra opera- afferma con amara ironia-. Ora ci sono due opzioni: gli autori in silenzio vanno a pulire o sporgo denuncia e tramite le telecamere vicine risaliamo a chi è stato per le dovute conseguenze".

I vandali hanno danneggiato vari dipinti, tra cui quelli dedicati alla donazione del sangue e a Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso da Cosa Nostra nel 1978. Il Sottopasso dell’Inclusione è stato inaugurato nel dicembre di due anni fa, in piena pandemia. Quel giorno al battesimo del progetto realizzato per tenere alta l’attenzione su valori fondamentali come volontariato e solidarietà, nonostante l’emergenza sanitaria, c’erano centinaia di ragazzi delle scuole, le associazioni di volontariato e tante altre realtà del territorio. Un sentire comune e nobili principi offesi da un atto vandalico che potrebbe tuttavia essere stato ripreso dalle telecamere. Come era già successo al parcheggio multipiano del Vallone esattamente un anno fa: quattro ragazzini incastrati dalla videosorveglianza e denunciati dalla polizia municipale del comando cittadino per le ripetute incursioni nell’area di sosta a due passi dal centro storico.

Avevano staccato dal muro gli estintori antincendio all’interno del parcheggio rovesciando il contenuto chimico su alcune auto posteggiate. A questo giro, invece, i vandali hanno preso di mira un luogo carico di significati come Il Sottopasso dell’Inclusione. Ma rischiano di essere individuati e denunciati. Uno sfregio al mondo del volontariato e al ricordo di Peppino Impastato che potrebbero pagare a caro prezzo.