Lo sbarco in Sicilia Cinque jeep in piazza del Duomo 80 anni dopo

Memoria e solidarietà. Sono le parole d’ordine delle ‘Strade della liberazione’, il cammino che 5 jeep storiche stanno percorrendo da Gela a Milano. Un viaggio da 1600 chilometri sulle strade statali che ieri ha fatto tappa a Siena. Organizzato dall’associazione HMV Italia nell’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia, il viaggio viene ripercorso portando in strada i mezzi e le uniformi di quel tempo. In piazza del Duomo, i partecipanti all’evento sono stati accolti dal sindaco Nicoletta Fabio. "Iniziative di questo genere – ha detto il sindaco – sono importanti per la memoria ma anche per l’impegno che ci state mettendo per la solidarietà".

Durante il percorso, i partecipanti raccolgono fondi di beneficenza per la Fondazione Tommasino Bacciotti, impegnata nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica. L’iniziativa nata da un gruppo di appassionati toscani ha scelto come punto di partenza la Sicilia, per ripercorrere lo Stivale facendo tappa nei luoghi più significativi che hanno segnato il cammino della Liberazione: dalle spiagge degli sbarchi a Gela, Salerno e Anzio, passando poi da Venafro e Cassino, chiavi per la liberazione di Roma. Oggi da Siena, il gruppo che è stato accolto nella sede della Pubblica assistenza grazie all’ospitalità concessa dalla presidente Sara Giannini, proseguirà alla volta di Firenze. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Ministero della Difesa, ha anche il supporto del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena e della Commonwealth War Graves Commission.

"L’obiettivo – spiegano gli organizzatori - è lanciare un messaggio di pace e tenere viva la memoria storica, onorando le vittime civili e ricordando il sacrificio dei giovani militari che aiutarono gli italiani a uscire dagli orrori del conflitto e della dittatura". Alla missione è abbinata una raccolta fondi. Sono state realizzate 100 magliette commemorative del Raid, che saranno vendute al prezzo simbolico di 20 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Tommasino Bacciotti che riceverà anche le offerte raccolte nel corso della serata di charity in stile anni ’40 organizzata per stasera dalle 21,30 nell’antica piazza di Badia a Settimo (Scandicci).