ll centrodestra chiama. I suoi ’big’ si mobilitano

Regionali: il centrodestra mobilita i suoi ’big’ per la campagna elettorale, con particolare attenzione alla circoscrizione di Siena. Qui infatti il capoluogo è guidato da un’amministrazione che ha un filo diretto con il Governo Meloni, mentre la maggior parte dei Comuni della provincia è nelle mani del centrosinistra. Ne consegue la necessità di ’mettere benzina’ nella macchina elettorale che sostiene la corsa alla presidenza della Regione di Alessandro Tomasi.

Le agende sono ancora in fase di costruzione, dal momento che ogni circoscrizione vorrebbe avere la priorità. Ciò nonostante Fratelli d’Italia mette in campo i suoi ’pezzi da 90’ e annuncia lunedì pomeriggio a Nottola la visita del ministro della Sanità Orazio Schillaci, mentre il responsabile nazionale dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, dovrebbe essere a Poggibonsi, sempre lunedì, nel tardo pomeriggio. Gli appuntamenti sono ancora in attesa di conferma, ma FdI sta lavorando a testa bassa per portare sul territorio anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente del gruppo alla Camera Galeazzo Bignami.

Forza Italia però non resta a guardare: venerdì 26 settembre è stato inviato a Siena il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, che incontrerà i candidati azzurri al Consiglio regionale. I rumors riferiscono comunque del possibile arrivo in città nei prossimi giorni anche del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Lavori in corso anche nella Lega, da dove fanno sapere che tutti i parlamentari toscani sono mobilitati per la campagna elettorale. In calendario pare esserci per il momento la visita a Siena del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in attesa di una risposta dal vicesegretario nazionale Roberto Vannacci, richiestissimo in tutte le circoscrizioni.

Cristina Belvedere