Lizza, la polizia insegue giovane

Che piazza Gramsci e il sottopasso della Lizza da riqualificare, pieno di graffiti e di sporcizia, siano tenuti sott’occhio da carabinieri e polizia è provato dalle divise che spesso si vedono davanti alla fermata dei bus. Oppure di fronte ai negozi. La mattina, qualche volta, spesso il pomeriggio a partire dalle 17. Ma ieri c’erano addirittura tre volanti della polizia: era successo qualcosa di più grave? Se lo sono chiesti in tanti. Due posteggiate vicino al locale dove avvenne l’aggressione ai pakistani, settimane fa. Un’altra invece all’angolo di viale Maccari, accanto al sottopasso finito al centro delle polemiche per la condizione di degrado che ne impone il recupero e che potrebbe essere diventato un punto di riferimento per balordi. Degli agenti però neppure l’ombra, né sul lato della Fortezza, tantomeno nell’area delle attività. Qualcuno però sostiene di averli visti correre dietro ad un giovane extracomunitario che scappava. Probabilmente erano nel sottopasso, allora. E’ bastato scendere le scale per incrociare infatti un nutrito gruppo di agenti delle volanti. Bocche cucite. Però era chiaro che stavano cercando qualcuno. Una macchina è ripartita, le altre sono rimaste in piazza Gramsci. Controlli straordinari, sembra. Che sicuramente si ripeteranno in quest’area delicata.

