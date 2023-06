Live Rock, il Festival delle band Cinque giorni di musica da ’Deus’

Il Live Rock Festival 2023 annuncia i nomi dei musicisti che dal 6 al 10 settembre animeranno la rassegna musicale all’ex Fierale di Acquaviva, a due passi da Montepulciano. A scandire i cinque giorni della ventisettesima edizione del festival saranno artisti internazionali di primissimo piano nella scena indipendente. Il festival si aprirà infatti mercoledì 6 settembre con la regina dell’alt-elettronica italiana Meg, live particolarissimo che parte dall’ultimo album ‘Vesuvia’, e gli Ada Oda, tra pop, rock e atmosfere anni ’80. Secondo giorno con i Deus, formazione belga tra le più illuminate ed innovative della scena indie, che tornano in Italia con il nuovo album ‘How to replace it’, e poi Miglio, un progetto musicale di Alessia Zappamiglio, tra post punk e cantautorato. Terzo giorno con la principessa punk-queer Peaches e i Lander & Adriaan, con gli Hey!Himalaya in apertura. Quarto giorno con l’eredità musicale del Congo proiettata nella modernità di Jupiter & Okwess, in un concerto tutto da ballare, mentre ad aprire la serata saranno gli Ivreatronic, collettivo capitanato da Cosmo, Enea Pascal, Foresta, Leonar. Da definire l’ultimo giorno.

Confermato inoltre l’ingresso libero nell’area concerti, un’impostazione di grande valore in un momento in cui i prezzi dei biglietti sono saliti alle stelle.

Non sarà infatti solo la musica a riempire i cinque giorni di eventi, perché accanto ai concerti, che inizieranno ogni giorno alle 21.30, ci saranno incontri, aftershow e altre iniziative. Oltre ovviamente al punto ristoro, tra specialità toscane e pizza. Sul sito ufficiale www.liverockfestival.it ci sono anche diverse informazioni su come arrivare e soggiornare ad Acquaviva nei giorni degli eventi.

E intanto scalda i motori un’altra affermata manifestazione musicale in provincia di Siena, ovvero il Lars Rock Fest, in programma a Chiusi dal 7 al 9 luglio, che anche quest’anno conferma una gustosa anteprima nella suggestiva Rocca Medievale di Castigione del Lago questo sabato con la cantautrice statunitense Angel Olsen, che arriva in Italia per presentare l’ultimo album ‘Big Time’. Per la sua decima edizione a Chiusi, il Lars Rock ha già annunciato i No Age e The Brian Jonestown Massacre headliner della serata finale di sabato 8 e domenica 9 luglio.

Nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica Gruppo Effetti Collaterali, anche il Lars Rock Fest conferma la formula ‘free’: ingresso gratuito per tutti.

Riccardo Bruni