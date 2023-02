"Liti con De Mossi? Suggestioni giornalistiche E’ stato Donzelli a chiedergli di ricandidarsi"

Se De Mossi avesse scelto di ricandidarsi, il centrodestra locale non lo avrebbe appoggiato...

"Non c’è nessuna nota ufficiale, solo suggestioni giornalistiche che non sono mai state confermate. Donzelli gli chiede di ricandidarsi, De Mossi dice di no, noi ne abbiamo preso atto. Punto".

Non teme di ritrovarsi De Mossi da rivale alle urne?

"Il sindaco farà le sue scelte, legittimamente parteggerà per un candidato. il centrodestra candiderà Montomoli".

Cosa pensa della candidatura Castagnini?

"Ogni gruppo è libero di fare le sue scelte in politica, senza innescare vendette o rivendicazioni. Ognuno fa il suo percorso perché ritiene esaurita un’esperienza e vuole provarne un’altra. Abbiamo scelto Montomoli perché vogliamo continuare a cambiare Siena, anche per motivi anagrafici rispetto agli altri".

Se Montomoli diventerà sindaco sarà una vittoria dei partiti; in caso contrario pensa che la sconfitta sarà soprattutto sua?

"Con i se e i ma non si fa la storia. Faremo tutto per confermare il centrodestra alla guida della città. Se non dovesse accadere rispetteremo il risultato. A Siena abbiamo una vita politica costellata di sconfitte, abbiamo vinto nel 2018 e nel 2022. Non ci deprimiamo per le sconfitte, né ci esaltiamo per le vittorie".