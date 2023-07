Lite tra centrodestra e Pd Scorie prima del consiglio

Venerdì si riunisce per la seconda volta il Consiglio comunale, ma tra centrodestra e Pd siamo già ai ferri corti. La maggioranza sembra infatti aver gradito poco l’intervento in aula della capogruppo Dem Giulia Mazzarelli che, commentando le linee programmatiche del sindaco, spiegava: "Il Pd ha convintamente votato contro. La totale assenza di riferimenti al bilancio, cioè alle risorse che si intendono investire nei vari punti del programma, rendono i punti presentati una semplice sintesi del programma elettorale, con qualche nuova aggiunta. Un elenco di buoni propositi – secondo Mazzarelli – che poteva essere accettabile durante la fase della competizione elettorale, ma non ora. Questo è preoccupante perché delinea l’assenza di un vero piano di azione per governare bene la città". Di qui la reazione dei capigruppo di centrodestra: "Abbiamo letto con stupore la motivazione data dalla capogruppo del Pd per il voto contrario alle linee programmatiche del sindaco Nicoletta Fabio. Dalla principale forza politica di opposizione non ci saremmo aspettati che non fosse considerato quanto previsto, per le linee programmatiche, nel Testo Unico degli Enti Locali".

E ancora: "Nel Tuel non è infatti richiesta né una calendarizzazione né il riferimento a stanziamenti, ma solo l’indicazione “delle azioni e dei progetti da realizzare” (Art. 46 comma 3). È per questo – si rimarca – che per dare concretezza, le linee programmatiche vanno di pari passo con il Documento Unico di Programmazione e con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, che sarà presentato in variazione al prossimo Consiglio comunale". E infine l’affondo: "Vista la situazione, forse vale la pena ricordare alla capogruppo del Pd che il Piano Triennale prevede “le tempistiche attuative e l’impegno finanziario nonché la fonte dei finanziamenti”, mentre il Dup, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e permette l’attività di guida strategica e operativa dell’ente. Se il periodo di forti difficoltà identitarie che attraversa il Pd si ripercuote negativamente anche in Consiglio comunale – è la conclusione – ce ne faremo una ragione".

Cristina Belvedere