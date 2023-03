Lite per riparare un cellulare finisce dal giudice

Due imputati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni. Uno non si è opposto al decreto penale di condanna, l’altro invece sì ed è stato assolto ieri dal giudice Elena Pollini. Era difeso dall’avvocato Manfredi Biotti.

Il 21enne, che vive a Colle, secondo l’accusa avrebbe esercitato arbitrariamente le proprie ragioni in concorso con un poggibonsese di un anno più giovane. Avrebbero preteso di far aggiustare il cellulare della sorella di quest’ultimo quando era già scaduta la garanzia. Per rivalsa, sarebbe stata presa dal colligiano merce esposta sullo scaffale tentando di andarsene dal negozio.

Il titolare glielo avrebbe impedito, venendo spintonato e cadendo in terra sbattendo contro uno scaffale. Era rimasto ferito al volto, sfregiato. In realtà, come ha evidenziato l’avvocato Biotti durante la sua difesa, si è trattato di escoriazioni. Di una ferita lacero contusa giudicata guaribile in dieci giorni.

La ricostruzione dei fatti è stata tale da scagionare il giovane colligiano: assolto per non aver commesso il fatto.