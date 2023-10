Lite da Siena: Donna in Ospedale dopo Aggressione alla Stazione

Notti movimentate a Siena. Che ieri si è svegliata con

il tam tam di un’aggressione che sarebbe avvenuta in città nella notte. Sulle prime di parlava di un uomo lasciato

in terra, poi però è emerso

che movimento c’era stato invece alla stazione ferroviaria.

Un luogo dove l’attenzione delle forze dell’ordine, è stato

detto più volte, resta alta. Sia per la presenza del centro commerciale che richiama numerose persone, sia per via appunto dell’approdo ferroviario. Poco dopo le 21,30 è stata vista la macchina dei carabinieri, unitamente a mezzi di soccorso. Non c’è voluto molto, vista la densità di gente che c’è sempre lì, per capire che si era trattato di un litigio. Progagoniste due persone che a volte dormono proprio alla stazione. O comunque ruotano in quest’area. Una discussione sicuramente per futili motivi ma ad avere la peggio alla fine è stata una donna che è finita al pronto soccorso delle Scotte.