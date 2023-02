L’Accademia Senese degli Intronati ha organizzato due eventi, che avranno luogo il 14 ed il 16 febbraio alle 17.30 nella Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi. Oggi, per il ciclo ’L’Italia repubblicana e lo spazio internazionale’, si terrà la conferenza di Daniele Pasquinucci su ’La politica estera della Repubblica. L’Italia e la scelta europea’. Giovedì poi, nel ricordo del germanista e poeta Mario Specchio ed in occasione dell’uscita di due nuove edizioni dell’opera di Rainer Maria Rilke, ’Elegie Duinesi’, Stefano Dal Bianco e Antonio Prete discutono con i curatori delle edizioni Andrea Landolfi e Sabrina Mori: l’uscita di due versioni italiane curate da due studiosi entrambi radicati nel tessuto senese, vuole essere occasione per una riflessione sulla traduzione poetica.