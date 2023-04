L’istituzione vista dal preside

Conosce l’organizzazione delle scuole straniere?

"Ho visitato una scuola inglese e una spagnola".

Ci sono differenze tra la scuola italiana e quelle di altri Paesi?

"Con la scuola spagnola non molte. Invece il modello inglese non è inclusivo come l’italiano: in UK gli studenti con particolari necessità frequentano scuole “speciali” e compiono un percorso separato".

Cosa pensa delle scuole senza voti?

"Penso che la valutazione sia importante per analizzare il percorso di ogni alunno: la differenza sta nel come la si compie".

Molti studenti vorrebbero lezioni più brevi ed un’aula per ogni materia. Cosa ne pensa?

"Sarebbe auspicabile che ogni materia avesse un’aula; attuare in Italia il sistema “45 minuti di lavoro e 15 di riposo” non è semplice, visto come è organizzato il lavoro dei docenti".

Qual è il maggior pregio della scuola italiana? Quale il suo peggior difetto?

"Il maggior pregio è l’inclusione, il difetto è la rigidità del sistema, talvolta eccessiva".

Cosa pensa del ruolo di DS nella scuola italiana oggi?

"È un ruolo impegnativo e complesso".

È come se lo aspettava?

"Sì e in generale mi piace".