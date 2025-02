L’Istituto ’Virgilio’ di Acquaviva alle prese con Scoolfood

Scoolfood è un progetto, proposto dalla Fondazione Mps alle scuole della provincia di Siena, con l’intento di promuovere nelle nuove generazioni lo sviluppo di competenze di cittadinanza globale. Anche la nostra scuola ha aderito a questa iniziativa e tra i temi proposti la 2°C ha trattato la violenza sulle donne.

Questo progetto ci ha permesso di approfondire con giochi di ruolo, discussioni e video concetti come quelli di pregiudizio, stereotipo di genere e discriminazione, per poi trattare le dinamiche della violenza di genere. Abbiamo approfondito l’argomento trattando figure quali Malala Yousafzai, una ragazza pakistana che con la propria forza ha superato la violenza del regime talebano e ha favorito l’istruzione delle donne; quella di Giulia Cecchettin una ragazza libera, giovane, con un futuro davanti strappato da un fidanzato che la considerava una sua proprietà.

Come poter superare tutto questo? La ricetta ce la dà Gino Cecchettin in "Cara Giulia". Ci spiega che questa situazione non va superata solo in famiglia o da soli o da quelle persone che subiscono violenza, ma insieme, in modo corale. Tutti possiamo collaborare affinché l’eliminazione del divario di genere sia raggiungibile molto prima del 2186; tutti possiamo collaborare affinché la violenza non sia lo strumento per raggiungere solo il proprio interesse, il proprio piacere. Tutti dobbiamo farci carico della libertà e della felicità dell’individuo. Ma chi sono questi tutti? Famiglie, istituzioni, scuola, la nostra società civile. Il mondo siamo noi e se vogliamo che cambi, dobbiamo cambiare per prima noi.