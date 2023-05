L’Istituto Cennini guarda al futuro E’ necessario un potenziamento

Nessun rischio chiusura. Anzi, viene espressa la necessità di un potenziamento per rispondere alle esigenze del territorio. È quanto emerge, forte e chiaro, dalla lettera del dirigente scolastico Massimo Pomi indirizzata al Sindaco e al Collegio dei Docenti in merito alla mozione presentata sull’istituto professionale Cennini. "Apprendo con soddisfazione e riconoscenza della mozione avanzata dal consigliere Giuseppe Calò e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale – afferma Pomi – La prego di porgere il nostro ringraziamento. Ciò che preoccupa non è questo contenuto decremento di iscritti, è piuttosto la sproporzione tra la richiesta del territorio e il numero di studentesse e studenti che il nostro istituto professionale, con i suoi due indirizzi, Manutentori e Made in Italy, può formare anno per anno". L’Istituto ha una percentuale elevatissima di occupati a seguito del diploma. Il problema reale è, quindi, quello di non riuscire a rispondere a tutte le esigenze che le aziende del territorio avanzano. La storia dell’Istituto inizia nel 1873 ed è tra le primissime scuole professionali pubbliche d’Italia. Il Cennini è stato, quindi, uno dei principali protagonisti e artefici dello sviluppo industriale della Valdelsa tra gli ultimi decenni dell’800 e i primi del secolo successivo. Anche dalla seconda metà del ’900 la scuola ha garantito al territorio valdelsano maestranze, tecnici qualificati ed energie imprenditoriali. "Credo, da parte mia, che sia questa la sfida che ci aspetta nei prossimi anni – continua Pomi – non per scongiurare il rischio di chiusura di un istituto ancora in buona salute, ma per farne nuovamente un polo formativo capace di attrarre le nuove generazioni e di orientarle fattivamente alla promozione di loro stesse e della vita economica e sociale del loro territorio". "Da parte nostra, intanto, confermo l’impegno a celebrare degnamente i 150 anni dalla istituzione del Cennini – conclude Pomi nella sua lettera – stiamo pensando a un programma di iniziative da completare nel prossimo anno scolastico, per unire memoria storica e progettualità, emozioni e riflessioni, coscienza di ciò che siamo stati e apertura a ciò che potremo e sapremo essere: momenti di ricognizione storiografica, tavole rotonde con le forze economiche e sociali protagoniste dello sviluppo territoriale, incontri con i tanti ex studenti ed ex studentesse che hanno molte storie da raccontare ai ragazzi di oggi, mostre di interessantissimi frammenti di una lunga storia di saperi e industriosità, itinerari di visita ai nostri laboratori e quanto altro l’immaginazione nostra, e vostra, se vorrete essere con noi, potrà ideare". La