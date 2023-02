L’istituto Caselli incontra Enrico Comi Prevenzione a scuola

’Giovani&Dintorni’ è l’iniziativa che l’istituto Caselli di Siena dedica al tema della prevenzione dalle dipendenze. Al centro gli incontri con Enrico Comi, ex tossicodipendente ideatore della campagna informativa ’StupeFatto’, con finalità di informazione e prevenzione nelle scuole, in collaborazione con Associazione Candido: si terranno questa settimana in tutti i plessi dell’istituto, duqnue al Marconi, Caselli e Monna Agnese. L’incontro di giovedì dalle 18 al Caselli sarà aperto a docenti, genitori e anche alla cittadinanza.