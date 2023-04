Lisa Angiolini orgoglio valdelsano Titolo italiano e ora anche i Mondiali

di Paolo Bartalini

Titolo italiano Assoluti nei 100 rana e qualificazione per i Mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone. L’atleta poggibonsese Lisa Angiolini non finisce di stupire e a Riccione diventa leader nazionale della specialità, aggiungendo al prestigioso risultato anche il passaporto per la competizione iridata in programma a giugno.

Dopo il contributo per il bronzo azzurro agli Europei 2021 di Budapest nella staffetta 4 per 200 stile libero e l’argento nei 100 rana alla manifestazione continentale di Roma nel 2022 – passando anche per le tre medaglie d’oro dieci mesi fa ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria – ecco dunque un’altra prova da incorniciare allo stadio del nuoto di Riccione per la ragazza valdelsana della classe 1995, in forza al Centro sportivo Carabinieri e alla Virtus Buonconvento, allenata da Gianluca Valeri.

Umiltà e spirito di sacrificio, uniti a qualità tecniche capaci di conoscere una notevole crescita, gli ingredienti che hanno permesso a Lisa di ampliare la propria bacheca. Se nel corso degli anni Lisa non ha mancato di dare prova delle sue abilità in vasca, nell’ultimo triennio agonistico è riuscita a offrire un ulteriore input al desiderio di progredire nel rendimento, mettendo in fila una serie di rilevanti traguardi. Nella circostanza degli Assoluti di Riccione, Lisa Angiolini si è segnalata anche per la seconda prestazione personale di sempre – 1’06’’18 – dietro al tempo di 1’06’’00 con il quale si era distinta nelle batterie di qualificazione degli Europei di Roma 2022, rassegna che le era valsa l’ascesa fino al gradino intermedio del podio.

"Sono particolarmente emozionata - ha detto Lisa Angiolini, negli istanti successivi alla conquista del titolo nazionale nella specialistà dei 100 rana – perché è la prima volta che vinco un campionato tra gli Assoluti e soprattutto con un tempo che mi conduce direttamente verso i Mondiali di Fukuoka".

"Nuotare accanto a Martina Carraro e ad Arianna Castiglioni è sempre gratificante e stimolante", ha poi dichiarato in conclusione, menzionando anche le altre azzurre protagoniste della palpitante sfida nell’impianto natatorio romagnolo per la leadership tricolore che si è conclusa appunto con la poggibonsese Lisa Angiolini in qualità di numero 1.

Grandissimo l’orgoglio sia per la città di Poggibonsi, che per l’intera Valdelsa.