Lisa Angiolini eroina di Poggibonsi. Ha spiccato il volo per Parigi 2024

POGGIBONSI

Umiltà e determinazione le carte vincenti di Lisa Angiolini, fresca di qualificazione per le Olimpiadi nella specialità dei 100 rana. La nuotatrice poggibonsese può adesso spiccare il volo verso Parigi 2024, grazie agli esiti brillanti dei campionati italiani assoluti di Riccione. In un solo colpo Lisa ha ottenuto il titolo nazionale, il primato personale e soprattutto il tempo utile per il pass che le consente di realizzare il sogno a cinque cerchi. Una speranza cullata almeno dal 2022, in virtù della conquista, allora, della medaglia d’argento a livello europeo a Roma, in estate. Un’annata di magie che non si è ripetuta nel 2023 a causa di qualche difficoltà a livello fisico. Lisa non è però il tipo che si arrende davanti agli ostacoli e lo ha dimostrato ampiamente nell’arco delle stagioni agonistiche in Italia e al di fuori dei confini, anche nel complicato periodo della pandemia. Così, dopo aver assemblato di nuovo le forze, è riuscita nell’intento di salire sul dirigibile che la condurrà direttamente alle Olimpiadi nella capitale transalpina. Un’impresa che in Valdelsa aveva avuto in precedenza come protagonista un’altra grande portacolori del territorio, la velocista colligiana Irene Siragusa, componente del Team Italia in occasione di Tokio 2020. Ora è il momento di Lisa Angiolini, classe 1995, nata a Poggibonsi, in forza ai Carabinieri e tesserata per la Virtus Buonconvento, per l’incontenibile gioia del presidente e allenatore del sodalizio, Gianluca Valeri che naturalmente ha seguito Lisa da bordo vasca anche nella circostanza decisiva per l’ingresso tra gli azzurri olimpionici. Cronometro fermo a 1’06"00: il tempo che Lisa aveva fatto registrare nella manifestazione continentale di quasi due anni or sono, diviene ora il timbro sul lasciapassare per la Ville Lumière. Via, intanto, alle emozioni, riportate dalle pagine ufficiali della Federazione italiana Nuoto: "Sono contentissima perché ho lavorato tanto per arrivare a tutto ciò - racconta Lisa Angiolini – considerando che ho trascorso un autunno non semplice: nel mese di novembre, per esempio, non sono andata secondo le mie aspettative nelle prestazioni. Preferisco da sempre dedicami con continuità alla preparazione, tenendo presente un obiettivo da centrare. E davanti a me, adesso, una volta archiviato Riccione, ne avrò uno davvero prestigioso: le Olimpiadi sono il sogno di tutti gli atleti".

Paolo Bartalini