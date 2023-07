Lions club Valdelsa Dono ai Vigili del fuoco

Può contare su nuovi strumenti di servizio, il distaccamento dei Vigili del fuoco di Poggibonsi. Attrezzatura fondamentale nelle operazioni di taglio di rami pericolanti. Lavori per la sicurezza della collettività che si sono resi necessari a più riprese nelle ultime settimane in Valdelsa, a causa dei ripetuti eventi legati al maltempo. L’altra mattina, il 28 giugno, la consegna della preziosa dotazione, leggera, maneggevole, da parte del Lions club Valdelsa in un incontro nella caserma di Campostaggia intitolata ad Alessandro Giomi, illustre sangimignanese che fu a capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’appuntamento nella sala multimediale, attigua al museo che ospita una interessante galleria fotografica degli interventi dei pompieri in alcune delle più gravi emergenze terremoto, dal Friuli all’Irpinia. Maurizio Livi, capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Poggibonsi, ha accolto il sindaco David Bussagli e Marta Biotti, presidente del Lions club Valdelsa. Il saluto ai presenti e il ringraziamento all’associazione per il gesto, sono giunti dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ingegnere Bruno De Paola: "È importante per noi stringere rapporti con la comunità in tutte le sue articolazioni". Il distaccamento valdelsano è attivo su cinque comuni: un totale di circa 75mila abitanti - numero che cresce in estate per via dei flussi turistici - su una realtà geografica che abbraccia un’ampia zona industriale.

Hanno partecipato anche due dei predecessori di Livi alla guida, Fabio Cinci e Antonio Lettieri. Un’artista, Mariangela Miracapillo, ha offerto nell’occasione una sua opera pittorica capace di rappresentare al meglio l’impegno quotidiano dei pompieri sul territorio.

Paolo Bartalini