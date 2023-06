Lio e i limiti del Pd senese "Il passato pesa troppo"

È la nuova vicesegretaria del Pd toscano, confermata da Emiliano Fossi nella segreteria dopo l’esperienza con Simona Bonafè. Stefania Lio è l’esponente senese ai vertici del partito toscano. "Ringrazio Emiliano per la fiducia – afferma Lio – che interpreto anche come un segnale di attenzione verso la Toscana del sud, che deve recuperare qualche spazio nelle politiche regionali".

Certo, è anche un momento particolare per il partito senese, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva al Comune di Siena e con la prospettiva della prossima tornata delle amministrative forse più complessa rispetto al passato. Ma intanto il capoluogo, dove domani si svolgerà l’assemblea comunale che ratificherà le dimissioni del segretario Massimo Roncucci: "È il momento di dare voce agli organismi di partito – afferma Lio – e fare una profonda riflessione guardandosi negli occhi. Serve capacità di autocritica e la capacità di guardare al futuro, senza rivolgersi sempre al passato. In questo senso la città sconta un isolamento rispetto all’esterno, perché soffre di troppa dipendenza da logiche non più attuali. È necessaria una riflessione collettiva per superare il passato e aprirsi anche a realtà diverse". Ma sulla sconfitta, quali riflessioni fare? "Intanto bisogna ringraziare Anna Ferretti e tutti coloro che si sono impegnati, nel partito e fuori, per cercare il vincere le elezioni. Il progetto progressista resta fondamentale per superare le chiusure degli ultimi cinque anni, bisogna lavorare per far emergere le potenzialità della città".

Sul prossimo passaggio elettorale, Lio parla di una prossima "direzione provinciale che inizierà a condividere strategie e considerazioni in vista delle amministrative del prossimo anno, per elaborare un progetto credibile".

Al congresso nazionale, Lio era schierata con Elly Schlein. "Serviva un segnale di rottura al nostro partito – dice – e in quel momento è stato importante dare un seguito a quella richiesta con le primarie aperte che hanno attirato una partecipazione sorprendente". Una partecipazione "di cui dobbiamo farci carico – prosegue Lio – a partire da chi rappresenta il partito, recuperando aspetti formali e sostanziali che la sinistra aveva perso. È indubbio che il Pd, dimenticando in certi passaggi visione e valori, si sia troppo avviluppato in logiche interne, allontanandosi dalla vita reale delle persone. È questo che ci chiede di recuperare la rivoluzione di Elly Schlein".

Passaggi che per Lio si traducono, a livello regionale, anche "in una segreteria pluralista, con una rappresentanza femminile maggioritaria, che si farà carico di tutte le istanze che sono emerse in sede congressuale".

Orlando Pacchiani