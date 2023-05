L’investitura di Giorgia Fabio sicura: "Sono io l’unica candidata del centrodestra"

di Simona Sassetti

"È stata la benedizione di Giorgia Meloni alla mia candidatura". Poi "il fatto di avermi accolta così amichevolmente è la dimostrazione che l’unico candidato del centrodestra sono io". E ancora "questa interlocuzione diretta non è uno spot elettorale". Nicoletta Fabio, candidata a sindaco del centrodestra, non ha dubbi: aver incontrato a Montecitorio la premier Meloni, a pochi giorni dalle elezioni, significa dimostrare ancora una volta e in maniera ancora più chiara che dietro alla sua candidatura c’è e ci sarà un filo diretto con il Governo.

Un patto che è stato suggellato dalla diffusione della foto che ritrae l’abbraccio "seppur formale" fra Giorgia Meloni e Nicoletta Fabio, prova della ’benedizione governativa’ alla corsa della candidata a Palazzo pubblico. "È stata molto affettuosa nei miei confronti – racconta – si è rivelata una donna cordiale, dimostrazione del fatto che ci può essere una leadership femminile forte e programmatica. Una donna molto alla mano. Il senso di questo incontro? La possibilità concreta di avere un’interlocuzione diretta e continua con i ministri e con il Governo nella sua massima espressione. Questa opportunità è un beneficio per tutti i cittadini, questo aspetto per me è fondamentale".

E Fabio ieri ha avuto modo dimettere a frutto questa interlocuzione all’ombra dei piloni di Isola d’Arbia, di fronte alla promessa che ha fatto Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e trasporti, di completare il tratto della Cassia tra Monteroni e Monsindoli. "L’impegno del Governo è quello di inserire il progetto nel contratto di programma che sarà stipulato tra ministero delle Infrastrutture e Anas, finalizzato a individuare gli interventi considerati strategici per il completamento di nuove opere", ha detto Bignami, annunciando l’obiettivo di trovare le risorse mancanti per dare il via ai lavori. "Di questi 150 milioni – ha dichiarato –, 90 sono stati finanziati. L’impegno del Governo è inserire l’intervento nel contratto di programma e individuare questa opera come centrale. Sono anni che i cittadini sentono solo promesse poi disattese. Io invece sono venuto qui per parlare di cifre, di tempi, e dell’inserimento dell’opera nel contratto di programma".

Il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, ha sottolineato l’attenzione del Governo per i problemi del territorio senese: "Siamo convinti di poter incidere su questioni irrisolte da troppo tempo. L’appoggio dell’esecutivo sarà fondamentale".