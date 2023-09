L’inverno sugli autobus "L’apertura delle scuole fa partire i nuovi orari Le linee non cambiano"

di Paola Tomassoni

Dal 15 settembre con la riapertura delle scuole entrerà in vigore l’orario invernale dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane, con qualche novità e aggiustamento: il servizio di trasporto urbano è confezionato da AT su misura per il Comune di Siena; mentre le tariffe sono dettate dalla Regione, che a proposito, con delibera del 14 luglio ha fatto scattare l’aumento, con il biglietto ordinario urbano passato da 1,50 euro a 1,70.

"Autolinee Toscane non decide autonomamente modifiche ai servizi di Tpl ma è il gestore di un servizio in concessione dagli enti. Eventuali modifiche all’organizzazione delle linee vengono valutate all’interno dei Gruppi Tecnici Territoriali che si riuniscono periodicamente". La premessa è di Filippo Giustarini, responsabile d’esercizio della sede di Siena, che fa il punto sulla ripartenza invernale del trasporto pubblico.

Chi organizza il trasporto, tra corse e orari?

"Con i gruppi GTT siedono al tavolo rappresentanti degli Enti (Regione, Provincia e comuni interessati) e dell’azienda. E’ in quel contesto che vengono valutate, approfondite e approvate le variazioni ai servizi, che poi l’azienda applica. Questa premessa serve per ‘educare’ l’utente rispetto alla procedura istituzionale da seguire: le richieste che ci arrivano le prendiamo in considerazione e le portiamo all’attenzione del GTT che poi è chiamato a ratificarle, nel caso in cui ci siano i presupposti di natura tecnica ed economica".

Ci sono novità in vista a Siena?

"‘Dal 15 settembre le linee non cambieranno: nel bacino di Siena si tratta di 70 linee extraurbane, 125 urbane 3 linee regionali (per Firenze, Grosseto e Arezzo). Abbiamo solo valutato piccoli ritocchi agli orari di alcune corse per accogliere richieste dello scorso anno scolastico. Si tratta di aggiustamenti di orari in entrata e uscita da scuola, in particolare per Siena e la Valdelsa. Le prime settimane saranno come sempre di fisiologico assestamento dovuto alla provvisorietà degli orari delle lezioni".

Sul fronte scolastico, la settimana corta si estende?

"Quest’anno, nel mese di maggio la Provincia ha organizzato due incontri invitando i dirigenti scolastici degli istituti secondari provinciali. In quelle circostanze è emersa la volontà di proseguire con gli orari attuali e demandare al prossimo anno scolastico la scelta sui 5 giorni a settimana. Per quanto concerne le scuole medie da quest’anno passano a 5 giorni le scuole di Monteriggioni e di Chiusi, con conseguente adeguamento degli orari".

I prezzi dei biglietti e abbonamenti?

"Dal 1° agosto è entrato in vigore un adeguamento tariffario applicato dalla Regione. Il quadro completo di tutte le soluzioni è consultabile sul nostro sito".

Sul fronte personale ci sono carenze?

"Per quanto riguarda gli autisti, nel primo anno di gestione abbiamo assunto 55 nuovi conducenti a fronte di 46 pensionamenti. Il reclutamento procede anche attraverso il progetto Accademia, che prevede classi formative per under e over 30. Grazie a tre classi avviate, abbiamo assunto 11 autisti under 29 con la prima classe, oggi sono tutti in servizio. Con la seconda classe abbiamo inserito altri 21 autisti, 14 a Siena. Attualmente una nuova classe mista di Accademia è in corso con 21 aspiranti autisti, 16 saranno destinati a Siena".

E il Parco mezzi?

"Per quanto riguarda i bus, da novembre 2021 abbiamo acquistato 30 nuovi mezzi, tra cui 3 minibus dedicati al centro storico. Ma non ci fermiamo: 64 nuovi bus arriveranno entro il 2024, tra urbani, extraurbani e pollicini strategici per la mobilità all’interno del centro sdi Siena. Questo percorso di rinnovamento è graduale, necessita di tempo perché per avere un autobus dall’ordine alla ditta costruttrice servono quasi 12 mesi, ma ci consentirà di abbassare l’età media di tutta la nostra flotta che opera nell’area di Siena e portarla a circa 10 anni. Nel frattempo abbiamo già concluso da mesi – prima città in Toscana - l’installazione di 130 paline elettroniche, di cui 78 per Siena: ciò consentirà entro fine anno, la possibilità di conoscere in tempo reale alla fermata il tempo di attesa per salire sul proprio bus".