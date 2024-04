L’intervento Ruffolo, completata l’asfaltatura del tratto disastrato

Se non ci sono state novità causa meteo, alle prime luci dell’alba di stamani si sono conclusi i lavori per completare la segnaletica nella strada Senese-Aretina, nel tratto che da tempo era al centro di aspre polemiche per le condizioni disastrose dell’asfalto.

Un intervento rientrato in un accordo più ampio tra Anas e Comune, in realtà delineato giù una decina di anni fa ma che fin qui aveva stentato a trovare una conclusione. La strada sarà infatti declassificata consentendo il passaggio all’amministrazione, che almeno in teoria dovrebbe avere maggiore sensibilità e attenzione per curarne la manutenzione ordinaria. La consegna del tratto di strada in perfette condizioni, dopo l’asfaltatura, era però la precondizione necessaria per concludere l’operazione.

A inizio mese l’ultimo sopralluogo dei tecnici insieme all’assessore Massimo Bianchini, poi il via libera ai lavori programmati solo in orario notturno, a partire da questo lunedì, per evitare di impattare troppo nella principale arteria di collegamento con la città per chi proviene da sud. Un’area strategica nella quale, durante il mandato Valentini, era stata realizzata l’intersezione con la strada del Ruffolo. Mentre poco più avanti è stato concluso il lungo intervento per la rotonda all’altezza di viale Europa, consentendo finalmente un’entrata-uscita in sicurezza verso la zona artigianale e commerciale.

Il nuovo pavimento stradale risponde anche a esigenze di sicurezza (quante ambulanze e mezzi dei Vigili del fuoco transitano da lì...), in attesa della novità per la viabilità che arriverà con il preventivato raddoppio del ’lotto zero’ sulla Due Mari - il tratto di collegamento tra Siena-Bettolle e Siena-Grosseto -, in grado probabilmente di attrarre ancora maggiore traffico in direzione della Tangenziale, soprattutto per chi è diretto verso l’area nord della città.