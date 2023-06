L’INTERROGAZIONE

Focus sull’ospedale con sede a Nottola, che "riveste un ruolo di centrale importanza nel sistema sanitario locale e regionale, essendo la sintesi di più presidi dislocati nella provincia di Siena, entrato in funzione a partire dal 2001, dopo cinque anni di lavori e investimenti pari a circa 120 miliardi di lire". Così recita una interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi, in merito ai disservizi presso gli Ospedali riuniti della Valdichiana, quindi alla strumentazione a disposizione dei sanitari, al malfunzionamento del mammografo, all’assenza di un ortopantomografo. Per verificare la situazione dell’ospedale, il 22 maggio l’interrogante si è recato al nosocomio, insieme ad una deputata "e nessun dirigente della struttura si è presentato per fornire spiegazioni". Da qui una serie di domande puntuali al presidente della giunta e all’assessore competente Simone Bezzini. Il mammografo digitale, sottoposto a controlli di qualità, ha incrementato gli esami nel 2022 e il 19 giugno prossimo verrà sostituito. "La dotazione tecnologica presenta alcune criticità – ha affermato – ma stiamo intervenendo". Bezzini ha quindi concluso parlando di un "accesso avvenuto in modo irrituale cui non seguirà alcun provvedimento nei confronti delle figure apicali della Asl", consegnando al consigliere Torselli anche una riflessione pervenuta dall’Azienda in merito all’articolo 183 del Regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale sul diritto di accesso dei consiglieri’. "La leggerò ma avrei preferito avere spiegazioni da chi di dovere, una volta recatomi presso il nosocomio", ha detto Torselli.