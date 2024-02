L’intelligenza del futuro

Due appuntamenti dedicati all’intelligenza artificiale. Dopo l’incontro ospitato nella Sala delle Lupe, per il ciclo i Venerdì di Siena, al quale hanno partecipato Antonio Chella, Giovanna Maria Dimitri e Marco Gori, il tema dell’IA e dei suoi campi di applicazione ritorna anche domani in due incontri distinti. Il primo è in programma alle 17.30 nella Sala storica della Biblioteca degli Intronati, per il ciclo ‘Incontri in Biblioteca’, curato dal presidente della comunale, Raffaele Ascheri, che in una sorta di dialogo a distanza riprende il tema esplorato venerdì scorso in occasione dell’altra rassegna, curata da Toscanalibri e Francesco Ricci.

Agli Intronati, l’ospite di domani sarà Daniele Magrini con il suo nuovo libro ‘L’anno dell’intelligenza artificiale’ (Primamedia editore), che presenterà insieme a Marco Gori (foto, direttore Laboratorio IA Università di Siena) e Alessandro Mauro Rossi (direttore de L’Espresso). In questo nuovo lavoro il giornalista approfondisce alcuni aspetti che hanno contribuito a una sorta di ‘cambio di passo’ nel modo in cui l’intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre vite. Dalla vicenda giudiziaria aperta dal New York Times sul tema dei diritti d’autore, che secondo la celebre testata sarebbe puntualmente violato dai programmi di intelligenza artificiale (il caso in questione riguarderebbe Chat Gpt) che si nutrono di materiale prodotto altrove per produrne di proprio, fino alle questioni sempre aperte dei social network e degli strumenti utilizzati, i famigerati algoritmi, per catturare l’attenzione, non sempre consapevole, dei più giovani.

L’altro appuntamento in programma, sempre domani ma alle 18, invece, è alla Libreria Rebecca di via Pantaneto. Si tratta anche in questo caso di una presentazione letteraria. L’ospite è Francesco D’Isa, con il suo ultimo libro ‘Sunyata’. Un romanzo illustrato, molto vicino al mondo del fumetto, in cui i testi scritti dall’autore, che si conferma un grande artista digitale e un importante sperimentatore culturale, si fondo alle immagini realizzate attraverso l’intelligenza artificiale.

A dialogare con lui ci sarà Daniele Marotta, presidente della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che ha realizzato a sua volta ‘L’Ombra’, il primo fumetto disegnato interamente utilizzando programmi di intelligenza artificiale. Entrambi i lavori hanno aperto un dibattito molto vivace, che ha attraversato riviste, blog e social e che è ancora molto acceso, non solo tra addetti ai lavori, illustratori e disegnatori in primis, ma anche in modo più esteso, coinvolgendo lettori e semplici curiosi. Una cosa che l’arte, in genere, dovrebbe sempre cercare di fare.

Riccardo Bruni