L’intelligenza artificiale. Sfide e paure per l’impatto sul mondo del lavoro

‘Intelligenza artificiale e mondo del lavoro’ al centro del primo incontro di ‘Idee in movimento’, ciclo di incontri organizzato dall’Università di Siena e nato dalla collaborazione con il circolo culturale Epistème. Professori ed esperti del mondo dell’Intelligenza artificiale e del digitale hanno indagato la diffusione delle nuove tecnologie e il loro impatto.

"Il ciclo d’incontri vuole affrontare argomenti fondamentali – ha detto Donata Medaglini, prorettrice vicaria dell’Ateneo –. Con l’intelligenza artificiale stiamo vivendo una rivoluzione, e l’auspicio è che venga cavalcata cogliendone le grandi opportunità". L’incontro è stato aperto da Sandro Nannini, portavoce di Epistème: "Paure, obiezioni e speranze verso l’Ia sono più di tipo fantascientifico che scientifico – la premessa –. Capire esattamente cosa è l’Ia non è facile, ma è necessario mettere a fuoco le opportunità che offre e le sfide che pone". L’obiettivo è investigare la relazione tra progresso tecnico e senso comune. "L’intelligenza artificiale è nata nelle università – ha raccontato Marco Gori, docente dell’Ateneo –. Nel 2006 c’è stata la svolta, ricordo che un collega lanciò il deep learning". Ma sui meriti dell’Ia pesa l’ombra della disoccupazione. "Ho l’impressione che stiamo perdendo l’aspetto più rilevante, cioè quello del pensiero – ha detto –. Sono convinto che questa tecnologia possa offrire la base per un nuovo risorgimento, ma aumenterà la forbice sociale. Penso che il problema sia digerire le idee e scommettere sullo sviluppo tramite la scuola". Come fatto notare dal moderatore Pino Di Blasio, caporedattore de La Nazione Siena, l’intelligenza artificiale è fobofaga, si nutre delle nostre paure. "Al di là della ricaduta sul lavoro, l’uso quotidiano dell’Ia modifica la nostra capacità di apprendere – ha chiarito Innocenti –. Inoltre, questa è una rivoluzione decisa da pochi e per aprire la scatola nera le amministrazioni dovranno fare un grosso sforzo". Non si tratta più di sostituire il lavoro manuale, ma intellettuale. "Fra i due schieramenti, quelli che tremano e quelli che gioiscono di fronte all’Ia, non so dove collocarmi – ha detto Cesare Damiano, presidente dell’associazione Lavoro&welfare ed ex ministro del Lavoro –. Se è il frutto di una contrattazione e condivisione sociale e sindacale, la tecnologia aiuta: pensiamo alla verniciatura, ora viene fatta con robot che hanno eliminato un lavoro nocivo alla salute umana. L’occupazione in Italia sta battendo i record a livello quantitativo, ma siamo oltre il 40% di precariato tra gli under 35. Siamo passati dalla necessità di ricontrattare il debito a quella di ricontrattare l’algoritmo".

Eleonora Rosi