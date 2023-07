"L’intelligenza artificiale non fa paura Sa tutto, eccetto come va il mondo"

di Pino Di Blasio

Il professor Marco Gori, docente della facoltà di Ingegneria, nella sua Laudatio per la laurea honoris causa conferita a Yann LeCun, ha esaltato i contributi che il docente della New York University, vicepresidente e capo della ricerca di Meta, ha fornito sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale. "Uno dei suoi articoli è la Bibbia per chi si occupa di machine learning" ha detto Gori, riepilogando le tappe della sua carriera. "L’attività di ricerca del professor Yann LeCun ha fornito un contributo fondamentale agli studi sull’Intelligenza Artificiale, con un impatto impressionante nelle aziende e nella società. Risultati riconosciuti dal Premio Turing che ha ricevuto insieme a Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio nel 2018. L’esplosione di interesse per l’intelligenza artificiale va ben oltre i recenti risultati nei chatbot - ha detto Gori -. L’impatto in altri campi ha cambiato la nostra vita. Ad esempio, l’intelligenza artificiale usata per prevedere il clima e, in particolare, l’impatto in medicina e biologia può contribuire al miglioramento della qualità della vita".

E’ stata una giornata davvero ricca, quella di ieri alla Certosa di Pontignano. Prima un convegno con le imprese del SaiHub, dove è stata protagonista la professoressa all’Università di Hong Kong, Pascale Fung. "Già dall’invenzione della ruota abbiamo usato le macchine per aumentare il nostro potere. Stavolta abbiamo creato qualcosa che puo’ amplificare la nostra intelligenza. L’Intelligenza artificiale sarà la nostra assistente. Le macchine non devono farci paura, credo che anche con l’intelligenza artificiale continueranno ad aiutarci. Non sostituiranno i giornalisti o i magistrati ma daranno una mano a fare un lavoro migliore. Il limite etico? C’è in ogni cosa. Anche nell’IA - conclude la professoressa Fung - dobbiamo rispettare leggi e principi etici, soprattutto su come useremo i nuovi strumenti".

A Pontignano sono tutti ottimisti, compresi i senesi Marco Landi e Ernesto Di Iorio, vertici di QuestIt. "Abbiamo voluto far comprendere prima di tutto cos’è il SaiHub, che vuole mettere in relazione le imprese delle Scienze della vita con quelle di Intelligenza artificiale" dice Landi. E Di Iorio di rimando: "Abbiamo provato a mettere Siena al centro del mondo dell’IA e collegarlo alle Scienze della vita. Abbiamo approfittato del Palio, per attirare cervelli. Ci sono due visioni che si confrontano, una utopica l’altra distopica. La seconda crede che le macchine rimpiazzeranno e cancelleranno l’uomo, la visione utopica che miglioreranno notevolmente la sua vita".

Da che parte stia Yann LeCun è facile intuirlo. E nelle 90 slides che hanno fatto da base alla sua lezione, c’è tutta la filosofia dell’Intelligenza artificiale. "Tra dieci anni potremo vederla come uno staff di persone virtualì che lavoreranno per noi. Ogni tecnologia potente può essere usata per fare del bene o del male, "a seconda della fiducia che si ha nell’umanità si può pensare" che l’intelligenza artificiale possa funzionare oppure no. Io sono umanista e sono convinto - ha scandito LeCun - che riusciremo a massimizzare il bene e minimizzare il male, così come abbiamo fatto con le auto, con i computer e con tutte le tecnologie che abbiamo inventato finora". Tra le tante slides, ce ne sono alcune folgoranti, che hanno messo a nudo anche la stupidità e gli errori grossolani commessi dai sistemi di machine learning. Come quella di LeCun visto come un rapper, con le sue frasi versi di canzoni rap. Oppure la limitata conoscenza della realtà sottostante le parole, che l’Intelligenza artificiale continua a dimostrare. "L’AI sa tantissime cose ma non sa come funziona il mondo. E non ha nessuna intenzione di dominare l’uomo. Non sa nemmeno cosa vuol dire" ha chiosato Yann LeCun. Poi gli applausi per la laurea a honorem.