L’intelligenza artificiale nei fumetti Primo esperimento a Siena

È uscito il primo fumetto interamente disegnato da un’intelligenza artificiale. E a realizzarlo è stata la Inkdrop Studio di Siena. Una piccola casa di produzione, fondata da Daniele Marotta, fumettista e insegnante di disegno, presidente della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che ha deciso di testare capacità e limiti di un programma di intelligenza artificiale ‘text to image’ (vuol dire che tu scrivi quello che vorresti vedere e lui lo disegna) che si chiama Midjourney. Proprio il programma che ha creato la finta immagine del Papa con il piumino bianco che ha fatto il giro del web. In un momento in cui il Garante della privacy ha oscurato in Italia ChatGpt, il programma di intelligenza artificiale che produce testi, il dibattito sull’utilizzo di questo tipo di software è piuttosto caldo. Marotta e Inkdrop Studio hanno deciso di ragionarne sul campo, trasformando il racconto di Hans Christian Andersen ‘L’Ombra’ in una narrazione visiva pittorica e romantica. "Dopo aver realizzato lo storyboard a mano su carta – racconta Marotta – ci siamo buttati nella possibilità, tutta nuova, di creare un fumetto pittorico semplicemente descrivendo ciò che si vuole. Abbiamo riscontrato alcune difficoltà nel mantenere la consistenza dei luoghi e dei personaggi, specialmente nella gestualità. È stata un’impresa enorme, che ha richiesto un grande lavoro di collage e post produzione. Ma nonostante le difficoltà, il progetto è stato portato a termine e la campagna di crowdfunding lanciata a settembre ha avuto successo, nonostante il dibattito che si stava generando tra sostenitori e detrattori dell’uso dell’IA per disegnare". Il lavoro si trova adesso disponibile su Amazon (anche in inglese e francese) in versione digitale, mentre gli amanti della carta potranno trovare l’edizione stampata in occasione di fiere e mostre. "Questo progetto, tra i primi al mondo, ci ha fatto toccare con mano come l’uso dell’IA possa portare a una rivoluzione nell’arte della pittura digitale – afferma Marotta – rendendo possibile la creazione di opere pittoriche complesse in pochi mesi anziché anni, come richiederebbe il lavoro digitale convenzionale. Inoltre, ha aperto la strada alla possibilità di venire integrato nei processi produttivi come semplificare la fase di pre-produzione. Ci troviamo sulla soglia di una rivoluzione nell’arte e nella creazione di prodotti d’intrattenimento".

Riccardo Bruni